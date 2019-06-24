Vali Coşkun'un ilçe ziyaretleri sürüyor
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilçe ziyaretleri kapsamında Düziçi ilçesinde incelemelerde bulundu.
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilçe ziyaretleri kapsamında Düziçi ilçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Coşkun, ziyaret kapsamında, ilçede meyve hasadı yapılan bir meyve bahçesine giderek çalışan işçilerle bir araya geldi. İşçilerle bir süre sohbet eden Coşkun, daha sonra yapımı devam eden İlçe Tarım Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunarak Kaymakam Mutlu Almalı'dan bilgi aldı.
Kaynak: AA
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Son Dakika Haberleri