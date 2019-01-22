Vali Coşkun Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Vali Coşkun ilk olarak Şehit Piyade Onbaşı Bekir Evirgen ile Şehit Polis Memuru Mehmet Gaser'in ailelerini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Şehitlerin aileleriyle bir süre sohbet eden Vali Coşkun, "Gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri bizlere birer emanettir. Bu nedenle sık sık kendilerini ziyaret ediyor, bir sıkıntıları ya da bir istekleri olup olmadığını soruyoruz. Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz." diye konuştu.

Vali Coşkun son olarak Kore gazisi Karaca Erdoğan ile Kıbrıs gazisi olan oğlu Mehmet Erdoğan'ı Tüysüz beldesindeki evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlere Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da katıldı.

Kaynak: AA