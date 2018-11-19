Vali Coşkun Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Etti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Vali Coşkun, şehit polis memuru Tahir Toka, şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Etiz, şehit Piyade Er İbrahim Kaçar'ın ailelerini ve Kıbrıs gazisi Emin Macık'ı ziyaret etti.



Şehit yakınlarına taziyede bulunan Coşkun, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz bizlere birer emanettir. Bu nedenle şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimizde onlarla sohbet ediyor, bir dilekleri ya da sıkıntıları varsa çözmek için gayret gösteriyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Gönlümüz ve kapımız onlara daima açık. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi ve hayatta olmayan gazilerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyor, uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum."

Ziyaretlerde şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu.