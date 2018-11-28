Vali Coşkun, Muhtarlarla Buluştu

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye merkezde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.



Vali Coşkun, öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, merkez ve köylerde yaşanan sorunları dinlemek için muhtarlarla toplantı yaptıklarını belirtti.



Sorunların çözümü için çalışma yapılacağını ifade eden Coşkun, "Mahalle ve köy muhtarlarımızla bir araya gelerek, muhtarlarımızın talep, öneri ve sorunlarını dinliyor, bunlara çözüm yolları üretmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızın kendi mahalle veya köyündeki talepleri alacağız, bütçe imkanlarımız doğrultusunda, öncelikle acil olanlar olmak üzere, bu talepleri karşılamak için gayret göstereceğiz. Bazı sorunların çözümü zaman alabiliyor, bazen de kurumlar arasında koordinasyon gerekiyor. Bu nedenle sorunların çözümünde muhtarlarımızın da katkı sunmasını bu sayede sorunlarımızı çok daha hızlı çözeceğimize inanıyorum." diye konuştu



Vali Coşkun, konuşmasının ardından muhtarların taleplerini dinledi.