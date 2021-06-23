Vali Coşkun Küçük Sanayi Sitesi Esnaflarıyla Bir Araya Geldi

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ve esnaflarını ziyaret etti.

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ve esnaflarını ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Küçük Sanayi Sitesi'nin işleyişi ve yapılan hizmetlerle ilgili Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Müjdat Beyazıt, yönetim kurulu ve Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi'den bilgiler alan Vali Coşkun, yeni yapılacak hizmet sahalarında da yerinde incelemelerde bulundu. Küçük Sanayi Sitesi esnafları ve çeşitli sektörlerde üretim yapan tesisleri de ziyaret eden Vali Coşkun, hemşehrilerimizle bir süre hasbihal ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Müjdat Bayazıt, Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve esnaflar da Vali Coşkun'a, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Kaynak: Habermetre