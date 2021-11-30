Vali Coşkun Kmtso'nun 35. Olağan Meclis Toplantısına Katıldı

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 35. Olağan Meclis toplantısında, Kahramanmaraşlı iş insanlarıyla bir araya geldi. Aksu, Erkenez ve Türkoğlu-2 Organize Sanayi Bölgelerimiz hakkında istişarelerin yapıldığı toplantıya, Vali Coşkun'un yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, KMTSO Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Meclis Üyeleri ve iş insanları katıldı. Meclis Başkanı Öksüz ve Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada şehrimizin sanayi yatırımları, istihdam, ithalat ve ihracat konularının yanı sıra KMTSO'nun yapılması planlanan projeleriyle ilgili bilgilendirmede bulundular. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de yaptığı konuşmada Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetlerinin ilimiz ve ülkemiz ekonomisine sağladığı katkıdan bahsetti. Toplantıda konuşan Vali Coşkun ise "Ülkemiz ve ilimizin ihracatta her geçen gün yükselen bir grafiği var. Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre; Ekim ayında ülke olarak ihracatımız 20. 8 milyar dolara çıkarak, Cumhuriyet Tarihi'nin en yüksek aylık ihracatına ulaştı. Yine aynı verilere göre Türkiye ihracatı Ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarken, Kahramanmaraş ihracatı 2021 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre %39 artarak Türkiye ortalamasının üzerinde yer almıştır. Ocak- Ekim dönemi göz önüne alındığında ise ilimiz yüzde 61'lik artışla 1 milyar dolar barajını aşarak henüz yıl bitmeden siz değerli iş insanlarımızın gayret ve çabası ile 1. 1 milyar dolara yükselmiştir. İnancımız odur ki,

Birçok sektörde faaliyet gösteren siz değerli iş insanlarımızın gayretleriyle ilimizin gerek iç gerekse de dış ticaret hacmi her geçen gün daha da artacaktır. Bizlerde, ilimizi Ulusal ve Uluslararası mecralarda söz sahibi yapan siz değerli iş insanlarımızın başarılarını daha üst seviyelere çıkarabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları olarak her zaman yanınızda olduğumuzu hatırlatmak isteriz" dedi. KMTSO 35. Olağan Meclis toplantısı, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

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