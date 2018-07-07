Vali Coşkun Kamu Yatırımlarını İnceledi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte yapımı devam eden kamu yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Vali Coşkun, yapımı devam eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürlüğü ve İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi hizmet binası inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Hizmet Merkezinin birlikte yer alacağı hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunan Vali Coşkun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun'dan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

İnşaatın yaklaşık 4,5 aylık bir zaman diliminde yüzde 70 seviyesinde tamamlandığı ve çalışmaların hızla devam ettiği ifade eden Coşkun, binanın 5 bin 100 metrekare toplam inşaat alanı üzerine bodrum, zemin artı üç kattan oluştuğunu kaydetti.

Vali Coşkun, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürlüğü ile İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin yer aldığı hizmet binası inşaatında inceleme ve denetlerde bulundu.