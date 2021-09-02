Vali Coşkun Kahramanmaraş Balık Festivaline Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği tarafından Balık Festivali düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği tarafından Balık Festivali düzenlendi. Festivale Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Çam, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefİ Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK Temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının yapılmasının ardından Vali Coşkun, festivale katkı sunan Belediye başkanları ve Balıkçılar Derneği'ne plaket takdiminde bulundu. Vali Coşkun daha sonra ise protokol üyeleriyle birlikte stantları gezerek, Balık Festivalinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. İlimizde ilk kez düzenlenen, çeşitli gösterilerin ve ikramların yer aldığı festivalde, ilimizin plakasına ithafen 46 metre uzunluğunda balık mangalı yakılarak vatandaşlara balık ekmek ikramında bulunuldu. Düzenlenen festivalle, tatlı su balıkçılığı üretimi noktasında Ülkemizde 2. sırada yer alan Kahramanmaraş'ta, Balık üretimini ve ticari potansiyelini arttırmak hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre