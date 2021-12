Vali Coşkun, Göç Yolunda İnsanlık ve Hoşgörü Paneli'ne Katıldı

Vali Coşkun, Göç Yolunda İnsanlık ve Hoşgörü Paneli'ne KatıldıValimiz Ömer Faruk Coşkun, İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemiz iş birliğinde düzenlenen 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" ana temalı "Göç Yolunda İnsanlık ve Hoşgörü" paneline katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, ülkemize eğitim ya da başka sebeplerle gelen göçmen kardeşlerimizin ve uluslararası öğrencilerimizin 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutlayarak, "Göç Yolunda İnsanlık ve Hoşgörü" temalı panelin göçmen kardeşlerimize ve ilimize hayırlara vesile olması temennisinde bulundular. Vali Coşkun ise "Günümüzde birçok ülke tarafından göçmenin bir yük olduğunu, külfet olarak karşılandığını görmekteyiz. Ama millet olarak bizim, bulunduğumuz coğrafyada göçmenlere kapılarını açan, ihtiyaç duyanları koruma altına alan ve dünya kamuoyu tarafından da saygı duyulan bin yıllık köklü bir merhamet toplumu olma geleneğimiz vardır. Bundan dolayıdır ki Türkiye, tarih boyunca hiçbir ayrım yapmadan, zulüm, baskı ve şiddetten kaçan mazlumlara sahip çıkmış, mülteciler konusunda her zaman zorlu bir görev üstlenmiş, kalbini ve kapılarını göçmenlere açmıştır. Bu minvalde İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzün düzenlediği 'Göç Yolunda İnsanlık ve Hoşgörü Paneli'nin ve göçmenlere yönelik yapılacak tüm organizasyonların hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Dünyanın her yerinde ana vatanından kopup çeşitli sebeplerle başka memleketlere göç etmek zorunda kalmış göçmenlerin ve mülteci konumundaki sığınmacıların 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. " dedi. Program, "Dünden Bugüne Göç" ve "Göçe Yunus Emre'nin Gözünden Bakmak" konulu panelin ardından sona erdi. Uluslararası göçen kardeşlerimiz tarafından açılan sergiyi gezen Vali Coşkun, yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı göçmen öğrencilerimizi tebrik etti. Panele Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Göç İdaresi Eğitim Daire Başkanı Yunus Demir, Türkoğlu Kaymakamı Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mutlu Kaya, İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu, ilimiz de ikamet eden yabancı uyruklu misafirler ve öğrenciler katıldı.

