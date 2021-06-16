Vali Coşkun: "Evlenecek çiftlerin önceden eğitim alması önemli"
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Vali Coşkun: "Evlenecek çiftlerin önceden eğitim alması önemli"

Vali Coşkun: 'Evlenecek çiftlerin önceden eğitim alması önemli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, aile müessesesi kurulurken evlenecek olan çiftlerin önceden bir eğitim alması ve gerekli destek programlarının uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, aile müessesesi kurulurken evlenecek olan çiftlerin önceden bir eğitim alması ve gerekli destek programlarının uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta "Mutlu Kadın, Huzurlu Aile ve Güçlü Toplum" sloganlarıyla kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında toplantı valilik binasında düzenlendi. Pazarcık, Türkoğlu, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde gerçekleşen toplantılara 250 vatandaş katılırken, toplantıda ailenin önemi anlatıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, aile müessesesinin sağlam temeller üzerinde kurulması için çalışmalar yürüteceklerini belirterek, "Bu müessese kurulurken evlenecek olan çiftlerin önceden bir eğitim alması, gerekli destek programlarının uygulanması önemli. Paydaşlarımızla, kurumlarımızla dayanışma içerisinde aile hukuku bakımından önemli olan eğitim çalışmasını birlikte yürüteceğiz. İlimiz adına, aile kurumu adına bu önemli adımı atmış oluyoruz. Belediye başkanlarımıza, müftülüğümüze, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, "Bizim temel çatı olan aile birliğimiz, bu birliğimizi geleceğe taşıyabilmemiz, gelecek nesillere de örnek olabilecek davranışlar ve yaşantılar içinde olmamız çok önemli. Türkiye'de bir ilk olan bu çalışmayı Valiliğimiz koordinesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz ve İlçe Belediyeleri olarak biz Onikişubat ve Dulkadiroğlu ile gerçekleştiriyoruz. Bizim temel yapımız aile müessesemizdir. Bu müessesenin kutsiyyetini gelecek nesillere kavratmamız bakımından çalışmamız çok önemli diye düşünüyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Vali Coşkun: 'Evlenecek çiftlerin önceden eğitim alması önemli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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