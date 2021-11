Vali Coşkun Emniyet Kemeri Uygulamasına Katıldı

İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda "Bi Hareketine Bakar Hayat" temasıyla ilimizde sürücülerimize yönelik "Emniyet Kemeri Uygulaması" yapıldı. Trafikte can ve mal güvenliğini korumak ve toplumsal duyarlılığı, farkındalığı arttırmak amacıyla; Valiliğimiz koordinasyonunda Polis ve Jandarma Uygulama Noktalarında yapılan "Emniyet Kemeri Uygulamasına" Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Başkanı Alb. Ahmet Tunç, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile ilgili personel katıldı. Vali Coşkun burada yaptığı konuşmada, "Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımız tarafından "Bi Hareketine Bakar Hayat" mottosuyla ülke genelinde eş zamanlı olarak emniyet kemeri kullanımına ilişkin bir farkındalık çalışması yürütülüyor.

Bizlerde bugün sürücülerimizi bilgilendirmek amacıyla, Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız ve paydaş kurumlarımızla birlikte Gaziantep Yolu Polis Uygulama Noktası ve Hacı Mustafa Mevkii Jandarma Uygulama Noktasında, Emniyet Kemeri Uygulama Etkinliği gerçekleştirdik. Gördüğümüz kadarıyla bütün sürücülerimiz emniyet kemeri kullanımı noktasında özel bir hassasiyet gösteriyorlar. Bizlerde tekrardan kendilerine her zaman ve her yerde kısa mesafede olsa mutlaka emniyet kemeri kullanmaları gerektiği hususunu hatırlatmış olduk. Tespitlere göre trafikte emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini de %60 azaltıyor. Dolayısıyla emniyet kemeri kullanımı çok önemli. Bu vesileyle hemşehrilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. "Lütfen emniyet kemerlerimizi takalım, trafik kurallarına uyalım" dedi. Uygulama esnasında araç sürücülerine kampanya görselini taşıyan maske ve çeşitli hediyeler takdim eden Vali Coşkun ve beraberindeki heyet, sürücüler ve yayalardan trafik kurallarına duyarlılık göstermelerini ve emniyet kemerini mutlaka takmalarını rica ettiler.

