Vali Coşkun, Düziçi İlçesini Ziyaret Etti
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilçe ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini Düziçi'ne gerçekleştirdi.
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilçe ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini Düziçi'ne gerçekleştirdi.
Vali Coşkun'u Düziçi Kaymakamlığı önünde Kaymakam Mustafa Koç, Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, daire müdürleri ve diğer yetkililer karşıladı.
Vali Coşkun, makamında ziyaret ettiği Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç'tan ilçe hakkında bilgi aldı.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından Düziçi Belediyesi'ne geçen Vali Coşkun, Başkan Ökkeş Namlı'yı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi edindi.