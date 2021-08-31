Vali Coşkun, Doğaka'nın 99. Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Vali Coşkun, Doğaka'nın 99. Yönetim Kurulu Toplantısına KatıldıDoğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 99. Yönetim Kurulu Toplantısı, DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Valisi Dr.

Vali Coşkun, Doğaka'nın 99. Yönetim Kurulu Toplantısına KatıldıDoğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 99. Yönetim Kurulu Toplantısı, DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Hatay'da gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasında, ajansın dönem içi faaliyetlerine değinen DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2021 Yılı Çalışma Programı çerçevesinde, proje izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerine devam edilmekte olduğunu ifade etti. Açılış konuşmasının ardından, DOĞAKA'nın 99. Yönetim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre