Vali Coşkun'dan şehitlik ziyareti
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Vali Coşkun'dan şehitlik ziyareti

Vali Coşkun'dan şehitlik ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş' ta Vali Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleriyle birlikte şehitlik ziyareti yaptı.

Kahramanmaraş' ta Vali Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleriyle birlikte şehitlik ziyareti yaptı.

Şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Vali Coşkun, şehitlere rahmet dilerken ailelere sabrı cemil niyazında bulundu. Ziyaret, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ

Vali Coşkun'dan şehitlik ziyareti
Vali Coşkun'dan şehitlik ziyareti
Vali Coşkun'dan şehitlik ziyareti
Vali Coşkun'dan şehitlik ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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