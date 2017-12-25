Vali Coşkun'dan Okul Ziyaretleri

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Dervişpaşa Anadolu Lisesi, Şehit Binbaşı Adil Karagöz Lisesi ve 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti.



Coşkun, İmam Hatip Lisesi inşaatında da incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'ten bilgi aldı.





Okullara yaptığı ziyaretler sırasında ilk olarak okul müdürlerinden öğrenci sayısı, okulun fiziksel durumu ve okul güvenliği hakkında bilgi alan Coşkun, daha sonra sınıfları ziyaret etti.



Ziyaretleri sırasında Şehit Binbaşı Adil Karagöz Lisesinde müzik dersinin işlendiği bir sınıfı ziyaret eden Coşkun, öğrencilerin konserini izledi.



Coşkun, daha sonra 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencileri ile sohbet etti.



Vali Coşkun, ziyaretler sonrasında yaptığı açıklamada, okullardaki eğitim faaliyetlerini yerinde görmek ve varsa sorun ya da ihtiyaçları tespit etmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.



Coşkun, "Evlatlarımızın, en iyi eğitimi almalarını hedefliyoruz. Malumunuz olduğu üzere eğitimde başarı öğrenci, öğretmen, veli ve idare ile işbirliği içerisinde hareket edilmesi ve iletişim kanallarının açık olması sayesinde gerçekleşiyor. Bu dayanışmayı gerçekleştiren okullarımızda bunun sonuçlarını görüyoruz. Tüm çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.