Vali Coşkun'dan Koruyucu Ailelerimize Ev Ziyareti
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Vali Coşkun'dan Koruyucu Ailelerimize Ev Ziyareti

Vali Coşkun'dan Koruyucu Ailelerimize Ev Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Ömer Faruk Coşkun, Koruyucu Aile Serpil-Hüseyin Aytemiz çifti ile Koruyucu Aile Seyran-Hanifi Çöplü çiftini evlerinde ziyaret etti.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Koruyucu Aile Serpil-Hüseyin Aytemiz çifti ile Koruyucu Aile Seyran-Hanifi Çöplü çiftini evlerinde ziyaret etti.

Koruyucu aileler ve çocukları ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 30 Haziran günü "Koruyucu Aile Günü" olarak ilan edildi. Farkındalığın oluşması adına önemli bir gün olacağına inanıyorum. Siz kıymetli koruyucu ailelerimiz sayesinde çocuklarımız sıcak ve mutlu bir aile ortamında büyüyorlar. Çocuklarımızın vatanına milletine faydalı iyi bireyler olarak yetişmesinde çok büyük emeği olan siz kıymetli ailelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. " dedi. Koruyucu ailelerimiz de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun'a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler.

Vali Coşkun'a ziyaretleri sırasında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve Koruyucu Aileler Dernek Başkanı Hayati Dertli de eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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