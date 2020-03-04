Vali Coşkun'dan, İdlib'de yaralanan askere ziyaret

04.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:12

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İdlib'de Suriye rejimi unsurlarının saldırısında yaralanan Piyade Komando Uzman Onbaşı Hakan Ay'ı evinde ziyaret etti.

Vali Coşkun, geçmiş olsun temennisinde bulunduğu Ay'dan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ay'ın durumunun iyi olduğunu belirten Coşkun, "Temenni ediyorum ki en kısa sürede iyileşir ve sağlığına kavuşur. Şu anda görev başında olan tüm askerlerimizi Allah muhafaza etsin. Bu vesileyle İdlib'deki saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralı tüm askerlerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Ziyarette, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da hazır bulundu.

Kaynak: AA