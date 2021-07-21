Vali Coşkun'dan Huzurevleri ve Çocuk Evlerine Bayram Ziyareti

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezindeki büyüklerimiz ve Çocuk Evleri Sitesindeki misafirlerimizle bir araya geldi.

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezindeki büyüklerimiz ve Çocuk Evleri Sitesindeki misafirlerimizle bir araya geldi. İlk olarak huzurevini ziyaret eden Vali Coşkun, büyüklerimize karanfil takdim ederek, bayramlarını kutladı. Ziyaret esnasında büyüklerimizle bir süre de hasbihal eden Vali Coşkun, bir misafirimizin isteği üzerine de Mersin'deki oğluyla görüntülü olarak görüşme gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Vali Coşkun, "Geçmişten bugüne köprü vazifesi gören, milli ve manevi değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan büyüklerimize her zaman minnettarız. Kurban Bayramı dolayısıyla bizlerde büyüklerimizi ziyaret edip halini ahvalini sorduk ve hayır dualarını almaya çalıştık. Çok şükür huzurevinde konuk ettiğimiz büyüklerimizin sağlık durumu ve moral motivasyonları gayet iyi. Devletimiz, büyüklerimiz için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Her zaman büyüklerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle büyüklerimize sağlık ve afiyet içerisinde hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi. Vali Coşkun daha sonra ise Çocuk Evleri Sitesindeki misafirlerimizle bir araya geldi. Burada misafirlerimizin bayramlarını kutlayarak yakından ilgilenen Vali Coşkun, siteyle ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Huzurevi ve cocuk evleri ziyareti esnasında Vali Ömer Faruk Coşkun'a misafirlerimiz tarafından bir de müzik dinletisi sunuldu. Vali Coşkun'a ziyaretleri esnasında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ahmet Tüten ve Çocuk Evleri Sitesi Müdiresi Hatice Kalkan Pamuk eşlik etti.

Kaynak: Habermetre