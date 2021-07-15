Vali Coşkun'dan 15 Temmuz Şehidi Niyazi Ergüven'in Ailesine ve Gazi Şakir Yeşilay'a Ziyaret
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Vali Coşkun'dan 15 Temmuz Şehidi Niyazi Ergüven'in Ailesine ve Gazi Şakir Yeşilay'a Ziyaret

Vali Coşkun'dan 15 Temmuz Şehidi Niyazi Ergüven'in Ailesine ve Gazi Şakir Yeşilay'a Ziyaret
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Valimiz Ömer Faruk Coşkun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15 Temmuz Şehidimiz Niyazi Ergüven'in ailesi ve 15 Temmuz Gazimiz Şakir Yeşilay ve ailesini ziyaret etti.

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15 Temmuz Şehidimiz Niyazi Ergüven'in ailesi ve 15 Temmuz Gazimiz Şakir Yeşilay ve ailesini ziyaret etti. FETÖ tarafından, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Niyazi Ergüven'in ailesiyle bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, şehitlerimizin kıymetli emaneti olan aileye sabr-ı cemil niyazında bulundu. 15 Temmuz Gazimiz Şakir Yeşilay ve ailesine de ziyarette bulunan Vali Coşkun, gazimiz ve ailesi ile hasbihal etti. Vali Coşkun, vatanın bölünmez bütünlüğü, memleketin birlik ve beraberliği için verdiği mücadeleden dolayı gazimiz Yeşilay ve kıymetli ailesine şükranlarını sundu. Vali Coşkun ziyaretlerde yaptığı konuşmada, "Rabbim tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Gazilerimize sağlık sıhhat versin. Şehitlerimizin ve gazilerimizin 15 Temmuz gecesi göstermiş oldukları onurlu duruş, hainlerin gerçekleştirmek istedikleri bütün kötü emelleri yerle bir etti. Milleti ile beraber olan milletin kahraman evlatları, o gün imanı ile tanka, topa, tüfeğe karşı dimdik durdu ve Türkiye geçilmez dedi. Ne mutlu vatanını canından aziz bilecek şekilde güzel evlatlar yetiştiren o fedakar ailelere. Hepiniz bize şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetisiniz. Milletçe hepinize minnettarız" dedi. Vali Ömer Faruk Coşkun'a ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya'da eşlik etti. Ziyarette şehit ve gazi ailelerimize, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bünyesindeki çocuk evlerinde kalan çocuklarımızın filografi sanatından esinlenerek hazırlamış oldukları eserler ile günün anlam ve önemine uygun hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Habermetre

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Vali Coşkun'dan 15 Temmuz Şehidi Niyazi Ergüven'in Ailesine ve Gazi Şakir Yeşilay'a Ziyaret - Haberler
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