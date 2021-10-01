Vali Coşkun'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Münasebetiyle Hane ve Huzurevi Ziyareti

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bir dizi ziyaretlerde bulunan Valimiz Ömer Faruk Coşkun, eşi Sevilay Coşkun, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile birlikte Dereköy Mahallemizde ikamet eden Emekli Öğretmen Fevzi Gökçek ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Gökçek ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, "Bu anlamlı gün münasebetiyle siz kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek halinizi hatırınızı sormaya geldik. Sizleri sağlıklı gördüğümüz için mutluyuz. Daha nice sağlıklı yıllara temennisinde bulunuyoruz" diye konuştu. Emekli Öğretmen Fevzi Gökçek ve eşi ise Vali Coşkun'a yaptıkları nazik ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Ziyaretleri kapsamında Şehit Hakan Duyğal Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezindeki büyüklerimizle de bir araya gelen Valimiz Ömer Faruk Coşkun, eşi Sevilay Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Göngör ve eşi Leyla Güngör ile birlikte kıymetli büyüklerimize çiçek takdim ederek bir süre hasbihal ettiler. Bir yaşlı teyzemize doğum günü sürprizi yapan Vali Coşkun ve beraberindekiler, sağlıklı hayırlı bir ömür temennisinde bulundular. Vali Coşkun ve Başkan Güngör, huzurevi sakinlerinden Ali Çınarlıdere'nin de doğum gününü kutlayarak, ailesi ile de görüntülü görüşme yaptılar. Müzik dinletisi ile devam eden program sonunda konuşan Vali Coşkun, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle siz kıymetli büyüklerimizle bir kez daha bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gün dolayısıyla bizlerde büyüklerimizi ziyaret edip halini hatırını sorduk ve hayır dualarını almaya çalıştık. Çok şükür huzurevinde konuk ettiğimiz büyüklerimizin sağlık durumu ve moral motivasyonları gayet iyi durumda. Yaşlılar gününüzü tekrar kutluyor, sağlıklı ve hayırlı ömür temenni ediyorum" diye konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri