Vali Coşkun, Avrupa Hareketlilik Haftası Dolayısıyla Bisiklete Binme ve Yürüyüş Günü Etkinliğine Katıldı

16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği, Türkiye Belediyeler Birliği'nin koordinasyonunda bu yıl "Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek yaptı. Vali Coşkun ise etkinliğe katılan sporcularımızla yakından ilgilenerek, başarılar diledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen bisiklet sürme ve yürüyüş etkinliğinde yüzlerce katılımcı pedal çevirdi. Necip Fazıl Kültür Merkezi Kavşağı'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kavşağına kadar tek yönlü olarak gerçekleştirilen etkinliğe, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, ilgili kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile bisiklet sporuna gönül veren vatandaşlar katıldı. Programda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla okullarında başarılı olan Gazi çocuklarına, Vali Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Rüstem Keleş tarafından bisiklet hediye edildi. Etkinliklerle, belediyelerin ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat edilmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

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