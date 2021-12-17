Vali Coşkun, Afad İl Müdürü ve Beraberindeki Heyeti Makamında Kabul Etti

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) kuruluşunun 12'inci yıl dönümü nedeniyle Kahramanmaraş AFAD Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun, AFAD Personeli ve Destek AFAD Gönüllülerini makamında kabul etti. AFAD Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında Vali Coşkun'a bilgiler verdi. AFAD Başkanlığımız kuruluşundan bugüne kısa sürede çok büyük işler başardığını ifade eden Vali Coşkun, "İlimiz hem jeolojik hem de topografik özellikleri nedeniyle afetselliği oldukça yüksek bir seviyededir. AFAD İl Müdürlüğümüze bu anlamda önemli görevler düşüyor. Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda uyguladığı eylem planları ile hem riskleri indirmeye çalışıyor hem de masabaşı ve saha uzantılı tatbikatlarla paydaş kurumları ve vatandaşlarımızı afetlere karşı hazırlıklı hale gelmesi yönünde ciddi gayretler gösteriyor. Özverili çalışmaları dolayısıyla AFAD İl Müdürümüze, AFAD gönüllüsü olan vatandaşlarımıza ve personelimize çok teşekkür ediyorum. AFAD Başkanlığımızın 12. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi. Vali Coşkun, İl AFAD Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun ve beraberindeki heyet ile günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

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