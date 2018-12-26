Vali Çocuklarla Kar Topu Oynadı

Sivas Valisi Salih Ayhan, bir program için gittiği Zara ilçesinde çocuklarla kar topu oynayarak keyifli anlar geçirdi.

Ayhan, ilk olarak Kaymakam Mehmet Sayın'ı ve Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala'yı makamlarında ziyaret ederek, ilçedeki yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı İlkokulu ve Ortaokulu yurdu yemekhanesinde öğrencilerle bir araya gelen Ayhan, ilkokul 2. sınıf öğrencisi Deniz Aktaş'ı Beypınar köyü muhtarı olan babası Cemal Aktaş ile telefonda görüştürdü.

Ayhan ve beraberindekiler daha sonra öğrencilerin isteğini kırmayarak yurt bahçesinde onlarla kar topu oynadı.

Yurt ziyareti sonrası ilçe merkezinde yapımı devam eden 24 derslikli Gazi İlkokulu ve Öğretmenevi inşaatlarında incelemelerde bulunan Ayhan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayhan, Zara İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ettikten sonra yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilen afet konutlarına giderek bir vatandaşın evine konuk oldu.

Gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında açıklama yapan Ayhan, "Milletvekilimiz Mehmet Habib Soluk'un bütün projelere nasıl emek verdiğine şahidim. İlçemizde yapılmakta olan öğretmenevimize Mehmet Habib Soluk ismini verdik, yine 8 derslikli inşa edilen İmam Hatip Ortaokulumuza da eski bakanımız, şu an ki milletvekilimiz İsmet Yılmaz'ın ismini verdik." dedi.

Kentte yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime ara verdiklerini anımsatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Sosyal medya hesabım üzerinden yoğun kar yağışı beklentisi olduğundan bir günlük tatil kararımızı açıkladık. Açıklamamıza olumlu ve olumsuz tepkiler aldıysak da olumsuz tepkiler yerini özüre bıraktı. Kar yağışı bazı yerlerde gece, bazı yerlerde sabah saatlerinde başladı. Sosyal medya hesabımda yorum yapan öğrencilerimiz kar topu oynamaya davet etmişlerdi. Kar topunu Zara'da yatılı okul öğrencilerimizle oynadım. YİBO'ların bende ayrı bir yeri vardır, YİBO'da okudum. Tüm değerleri YİBO'da kazandım."

Kaynak: AA