Vali Civelek'ten AA Muğla Muhabiri Durmuş Genç'e teşekkür belgesi
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Vali Civelek'ten AA Muğla Muhabiri Durmuş Genç'e teşekkür belgesi

Muğla Valisi Esengül Civelek, haberleriyle kente yaptığı destek ve katkılarından dolayı Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Durmuş Genç'e teşekkür belgesi verdi.

Vali Civelek'ten AA Muğla Muhabiri Durmuş Genç'e teşekkür belgesi
28.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:16

Muğla Valisi Esengül Civelek, haberleriyle kente yaptığı destek ve katkılarından dolayı Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Durmuş Genç'e teşekkür belgesi verdi.

Civelek, valilik makamında, kabul ettiği Genç ile bir süre sohbet etti. Canlı yayınlarla kentin tanıtımına katkı sunulduğunu aktaran Civelek, Genç'e teşekkür belgesi verdi.

Vali Civelek imzalı teşekkür belgesinde şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin ekonomik, tarihsel ve kültürel zenginliklerinin ülkemiz genelinde tanıtılmasının yanı sıra özellikle pandemi sürecinde idaremizce alınan önlemlere, kararlara, ilkeli, tarafsız doğru habercilik anlayışıyla kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirmiş olduğunuz haber çalışmaları, ulusal kanallardaki canlı yayınlar tarafımdan memnuniyetle karşılanmıştır. İlimize yapmış olduğunuz katkı ve destekler nedeniyle size teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim."

Durmuş Genç de, Vali Civelek'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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