Vali Civelek'ten "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı Muğla Valisi Esengül Civelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Vali Civelek, mesajında, milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Milletin ortak düşünce ve değerlerde buluştuğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında birleştiği 23 Nisan 1920 tarihinin milli mücadelede zafere ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda en önemli dönüm noktası olduğunu belirten Civelek, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ülkemizin aydınlık geleceğe kavuşması için büyük mücadele vererek tarihimizi yeniden şekillendirdiğini vurguladı.

Civelek, Büyük Önder Atatürk'ün, TBMM'nin açılmış olduğu bu günü "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak ilan etmesinin geleceğin teminatı çocuklara duyulan sarsılmaz güvenin, sevginin ve inancın bir ifadesi olduğunu, tüm çocukları kucaklayan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'ın çocuklar için şölen, millet için gurur olduğunu ifade etti.

Mesajında çocuklara da seslenen Civelek, şunları kaydetti:

"Gelecek sizlerin ellerinde şekillenecektir. 23 Nisan'da nasıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli atılıp, yeni ve ileri bir Türkiye kurulmuşsa, bugünün çocukları da ülkemizi daha da ileri götüreceklerdir. Her biriniz 23 Nisan'ın anlamını ve önemini kavramış, temel insani ve ahlaki değerlerle donanmış, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmiş, hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, yeniliğe ve değişime açık bireyler olarak geleceğin büyük ve güçlü Türkiye hedefini gerçekleştireceksiniz. "

Kaynak: AA