Vali Civelek, Stratonikeia Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

05.09.2019 17:16

Muğla Valisi Esengül Civelek, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği, Yatağan Eskihisar Mahallesi'nde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Vali Civelek, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda incelemelerde bulunarak Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Antik kentin turizm altyapısının iyileştirilmesi ve bilinirliğinin arttırılması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Civelek, antik yapıların korunması, sergilenmesi ve tanıtılmasına önem verdiklerini ifade etti.

Köy sakinlerinin evlerinde yaptıkları el emeği yöresel ürünler ile gıda ürünlerini satışa sunabilmeleri amacıyla gerekli çevre düzenlemesinin yapılarak, fiziki mekanların iyileştirileceğini belirten Civelek, şunları söyledi:

"Stratonikeia Antik Kenti'nde, bölgenin tarihi dokusuna uygun örnek bir yöresel pazar düzenlemesi yapılacak. Vatandaşların gelir elde edici aktivitelerini sürdürebilmeleri ve konforlu bir ortamda hizmet sunabilmelerine olanak sağlayacak proje için Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca gerekli finansal destek sağlanacak."

Ziyarette antik kent içerisinde kendi imkanları ile yöresel ürünler satan vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Civelek, vatandaşlarla sohbet ederek, ihtiyaç ve taleplerini de dinledi.

İncelemeleri sırasında Vali Civelek'e Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Yatağan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Söğüt ise Civelek'e kentte yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA