Vali Civelek, Okul Desteği Alan Çocuklarla Buluştu

Muğla Valisi Esengül Civelek, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce uygulanan Okul Destek Projesi'ne katılan öğrencilerle bir araya geldi.



Menteşe ilçesinde düzenlenen programa, Vali Civelek'in yanı sıra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Müftü Vekili Kazım Aşlık, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü İlkay Türkoğlu, eğitim desteği alan çocuklar ve aileleri katıldı.



Projede yer alan çocuklarla bir araya gelen Civelek, "Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için geleceğin teminatı olan çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmek hepimizin ortak hedefidir. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "dedi



Okul Destek Projesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından eğitim desteği verilen çocukları akademik, sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinlikler ile buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü İlkay Türkoğlu ise 38 çocukla pilot uygulaması yapılan projeden çok verimli sonuçlar elde edildiğini, 2018 yılında da faaliyetlerin devam edeceğini dile getirdi.



Programda, Vali Civelek ve diğer protokol üyeleri çocuklara çeşitli hediyeler verdi.