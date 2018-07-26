Vali Civelek Muhtarlarla Buluştu

Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında Ortaca ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca Temsilciliği Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Esengül Civelek, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Defterdar Veysel Sezgin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ş. Fırat Erkal, Çevre ve Şehircilik Müdürü Uğur Şeren, İl Mahalli İdareler Müdürü Adem Okumuş, ilçe kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.



Toplantı öncesinde yaptığı konuşmada muhtarların isteklerini, ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Vali Civelek, vatandaşların huzurunu, mutluluğunu, güvenliğini ve sundukları kamu hizmetlerinden memnuniyetlerini önemsediklerini dile getirdi.



Civelek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla tüm taraflar olarak iş birliği, güç birliği içerisinde var güçleri ile çalıştıklarını ifade etti.

Muhtarlar tarafından dile getirilen tüm taleplerin değerlendirileceğini söyleyen Vali Civelek, muhtarlara görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.