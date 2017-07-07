Vali Civelek, Marmaris Kaymakamlığını Ziyaret Etti

Geçtiğimiz hafta Muğla'daki görevine başlayan Muğla Valisi Esengül Civelek,Marmaris ilçesini ziyaret etti.



İlçe protokolü tarafından karşılanan Vali Civelek, Marmaris Kaymakamlığını da ziyaret etti.Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel tarafından karşılanan Vali Civelek, Kaymakam Yüksel'den Marmaris hakkında bilgi aldı.Ziyarette yaptığı açıklamada Vali Civelek'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Yüksel ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Vali Civelek ise, Muğla'da görev yapmaktan onur duyduğunu belirtti. - MUĞLA