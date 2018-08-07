Vali Çınar, Dereköy'ü Ziyaret Etti

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Kozlu ilçesine bağlı Dereköy'ü ziyaret etti.

Çınar, Dereköy'ü ziyaret ederek, köy halkıyla bir araya geldi ve dtaleplerini dinledi.

Ziyaretinde Çınar'a, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Gökhan İnan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Demirtaş ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu da eşlik etti.