Vali, çiftin ilginç isteğini geri çevirmedi
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Vali, çiftin ilginç isteğini geri çevirmedi

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ulaşan çiftin ilginç isteğini yerine getirdi.

23.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:34
Vali, çiftin ilginç isteğini geri çevirmedi

Valisi , sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ulaşan çiftin ilginç isteğini yerine getirdi.


Sosyal medya hesapları üzerinden Sivas Valisi Salih Ayhan'a ulaşan Emine ve Ersin Ünlü çifti, Sivas'ın simgesi olan tarihi kent meydanını ve İstasyon caddesini gören makam odasının balkonunda hatıra fotoğrafı çektirmek istediklerini belirttiler. Vali Ayhan çiftin bu talebini geri çevirmedi. Çifti makamında ağırlayan Ayhan onlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra Ünlü çifti, şehir manzarasını arkalarına alarak, Valinin makam odasının balkonundan istediklerini hatıra fotoğraflarını çektirdiler. - SİVAS

Kaynak: İHA
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