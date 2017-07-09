Vali Çiftçi'nin Ziyaretleri

Vali Orhan Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi genel sekreterliğini ziyaret ederek çalışmaları hakkında brifing aldı.



İlk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara'dan brifing aldı.



Vali Çiftçi, ziyareti sırasında askerlerle de sohbet etti.



Ardından İl Emniyet Müdürlüğüne giden Çiftçi, Müdür Erkin Adalar'dan bilgi aldı.



Çiftçi, son olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser'i ziyaret etti. Ziyarette Eser, çalışmalarıyla ilgili Vali Çiftçi'ye bilgi verdi.