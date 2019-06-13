Vali Çiftçi Kargı'da incelemelerde bulundu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bazı yatırım ve projeleri incelemek, ilçenin mevcut durumu hakkında bilgi almak, kurum ve kuruluşları tanımak, sorun ve talepleri dinlemek ve koordinasyon sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla Kargı İlçesini ziyaret etti.

Vali Çiftçi'ye Kargı ziyareti sırasında; Çorum İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik ve bazı daire amirleri eşlik etti.

Vali Çiftçi ve beraberindeki protokol üyelerini Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve Kaymakamlık personeli karşıladı.

Çocukların çiçeklerle karşıladığı Vali Çiftçi, ilk olarak Kaymakamlık makamını ziyaret etti. Daha sonra Kargı Belediyesi'ni ziyaret eden Vali Çiftçi ardından tarihi Hilmi Ağa Konağı'nı inceledi. Ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Çiftçi Kargı Bezi'nin yapım aşamasını izleyerek kurs hocalarından bilgiler aldı.

Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde muhtarlarla bir araya gelen Vali Çiftçi, muhtarların talep ve şikayetlerini dinleyerek ilgili kurum müdürlerine sorunların çözümü için talimat verdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA