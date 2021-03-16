Vali Çiftçi, ikinci doz aşısını oldu

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ikinci doz korona virüs aşısını yaptırdı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci doz aşını yaptıran Vali Çiftçi, pandemi döneminde özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Çorum Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı il bazında haftalık vaka sayılarına göre Çorum 42 ili geride bırakırken, 38 il ise Çorum'dan daha iyi durumdadır" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı