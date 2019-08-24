Vali Çiftçi'den maganda kurşunuyla yaralanan Çolban'a ziyaret

24.08.2019 13:58

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, düğünde başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan 13 yaşındaki Muhammed Efe Çolban'ın ailesini hastanede ziyaret etti.

Çiftçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Çolban'ın annesi Gönül Çolban ve babası Mükremin Çolban'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çiftçi ayrıca doktorlardan küçük çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Olay

Sungurlu ilçesine bağlı Akçakent Mahallesi'nde ikamet eden yakınlarının 15 Ağustos'taki düğün törenine ailesiyle katılan 13 yaşındaki Muhammed Efe Çolban'ın başına maganda kurşunu isabet etmişti.



Ağır yaralanan Çolban, ailesi tarafından otomobille Sungurlu Devlet Hastanesine götürülmüştü.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çolban'ın tedavisine devam ediliyor.

Kaynak: AA