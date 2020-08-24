Vali Çiftçi'den hayırsever işadamına plaket Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne MR cihazı bağışlayan İnegazili hayırsever işadamına teşekkür plaketi takdim etti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne MR cihazı bağışlayan İnegazili hayırsever işadamına teşekkür plaketi takdim etti.

Sungurlu Devlet Hastanesi'ni ziyaretinin ardından Vali Çiftçi, beraberindeki heyet ile ilçeye bağlı İnegazili Köyü'nü ziyaret etti. Vali Çiftçi, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne MR cihazı bağışında bulunan hayırsever işadamı Habib Bekmezci'ye teşekkür ederek plaket takdim etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA