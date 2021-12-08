Vali Çiçek, Ukrayna Afyonkarahisar Fahri Konsolosluğunun Açılış Töreni ve Ekonomi Forumu'na Katıldı

Vali Gökmen Çiçek, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın katılımıyla gerçekleştirilen iş insanı Erkan Güral'ın Ukrayna Afyonkarahisar Fahri Konsolosu olarak atanması dolayısıyla düzenlenen Ukrayna Afyonkarahisar Fahri Konsolosluğunun Açılış Töreni ve Ekonomi Forumu'na katıldı.

Programa Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser, iki ülkenin iş insanları ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanımızın Bölgemize Verdiği Önemi Gösteriyor

Programda konuşan ve Erkan Güral'ın Türkiye Ukrayna ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyleyen Vali Gökmen Çiçek: "İki güçlü devlet, iki büyük millet ve son zamanlarda artarak devam eden güzel ilişkiler. Hem Cumhurbaşkanımız hem Ukrayna cumhurbaşkanı arasındaki muhteşem ilişki onların liderliğinde dalga dalga bütün ülkemize yayılmakta. Özellikle Türkiye ve Ukrayna'nın iyi ilişkiler içerisinde olması ve ekonomik yönden işbirliği artması bölge ülkeleri için çok önemli. Bölgenin huzur, refah ve mutluğu için çok önemli. Buna katkıda bulunmak üzere özellikle Cumhurbaşkanımız tarafından onay verilerek, tezhip edilerek fahri konsolos olarak Erkan Güral beyin atanmış olması gerçekten bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın bölgemize verdiği önemi gösteriyor. Biz Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir olarak birbirlerini seven birbirleri ile tatlı rekabet içerisinde olan üç il olarak üç ilimizin de hemşehri saydığı Erkan Güral Beyin Türkiye Ukrayna ilişkilerinde özellikle bizim illerimizin ekonomik işbirliği açısından çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. ve şimdiden aldıkları zorlu görevin, sorumluluğun kendilerine hayırlı olmasını diyorum" ifadelerini kullandı.

Bugünü Milat Kabul Edelim

Kısa sürede bölgeye önemli yatırımcı geleceğine inandığını belirten Vali Gökmen Çiçek: "Ukraynalı dostlarımız, misafirlerimiz geldiğinde gönüllerimizi fetheden gerçekten sıcaklıkları, uyum sağlamaları hiçbir sıkıntı yaşamadan bizden biri olmaları bizleri hep mutlu etmiştir. Ben aynı şekilde büyükelçimizle daha bugün tanışma fırsatı buldum. Ama kırk yıllık arkadaş gibi hissettim. Müthiş bir elektriği var. Gerçekten pozitif enerjisi hemen her yeri kaplamakta. İnşallah Ankara'da da kendisini ziyaret edeceğimi belirtmek istiyorum. Büyükelçimizin varlığı, Erkan Beyin fahri konsolosluğu göreceğiz inşallah ümit ediyorum hem Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir'den Ukrayna'ya birçok yatırım hem de oradan buraya birçok yatırımın gelmesine vesile olacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Ukrayna'da şuan çok ciddi şekilde iki devlet arasında, iş insanları arasında çok ciddi bir partnerlik var. Özellikle teknoloji transferi karşılıklı teknoloji savunma sanayi alanında müthiş bir işbirliği var. İnşallah bu turizm alanında ve diğer alanlarda da artarak devam edecek. Erkan beyin fahri konsolos olduğu bu günü ikili ilişkiler açısından bir milat olarak değerlendiriyorum. Otel kayıtlarına bakacağım kaç Ukraynalı turist gelmiş bugüne kadar diye. Birde bundan sonraki sürece bakacağım. İnşallah iki ülke açısından hayırlı olur" dedi.

Konuşmaların ardından atama töreni yapıldı ve iş insanı Erkan Güral Ukrayna Afyonkarahisar Fahri Konsolosu oldu. Program Bölgelerarası Ekonomi Forumu ile devam etti.

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