Vali Çiçek: "Türkiye ve Kosova arasındaki tarihi bağlar her alanda daha da güçlenecek"
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Vali Çiçek: "Türkiye ve Kosova arasındaki tarihi bağlar her alanda daha da güçlenecek"

Vali Çiçek: 'Türkiye ve Kosova arasındaki tarihi bağlar her alanda daha da güçlenecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye ve Kosova'nın tarihi bağlarının güçlülüğüne dikkat çekerek, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının her alanda daha da gelişeceğine inandığını söyledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye ve Kosova'nın tarihi bağlarının güçlülüğüne dikkat çekerek, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının her alanda daha da gelişeceğine inandığını söyledi.

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Vali Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ve konuğu Novoberdaliu'ya teşekkür eden Vali Çiçek, Türkiye ve Kosova'nın tarihi bağlarının güçlülüğüne dikkat çekerek, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının olduğunu ve bu ilişkilerin her alanda daha da gelişeceğine inandığını kaydetti. Vali Çiçek ziyaret sırasında Afyonkarahisar'ın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile turizm, tarım ve sanayi alanında yapılan yatırımlar konusunda bilgiler verdi.

Nazik karşılaması ve misafirperverliği için Vali Çiçek'e teşekkür eden Novoberdaliu, Afyonkarahisar'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: 'Türkiye ve Kosova arasındaki tarihi bağlar her alanda daha da güçlenecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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