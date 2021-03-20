Vali Çiçek: "Türkiye'de kadına bizim kadar önem veren başka bir il yok"
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Vali Çiçek: "Türkiye'de kadına bizim kadar önem veren başka bir il yok"

20.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:51
Vali Çiçek:

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'de kadına Afyonkarahisar kadar önem veren başka bir kent olmadığını kaydederek, "Türkiye'nin en mutlu 2. iline de bu yakışır. Kadın Kültür Evlerimizi ilimizin tüm noktalarında ulaşılabilir hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'de kadına Afyonkarahisar kadar önem veren başka bir kent olmadığını kaydederek, "Türkiye'nin en mutlu 2. iline de bu yakışır. Kadın Kültür Evlerimizi ilimizin tüm noktalarında ulaşılabilir hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor" dedi. Vali Çiçek beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Emirdağ Kadın Kültür Evi ile Kadın Kooperatifi Üretim Atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Kadın Kültür Evleri'nin tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdığına ve örnek teşkil ettiğine değinen Vali Çiçek "Emirdağ'da artık kadınlarımız Avrupa'dan gelen misafirlere hikayeler anlatacak. Kafeteryaları, saunası, yüzme havuzu olan son model muazzam bir yer var. Anlatılamayacak kadar güzel bir yer Kadın Kültür Evimiz. Bu projelerde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten kadınlara en çok yatırım yapan il Afyonkarahisar. Türkiye'de kadına bizim kadar önem veren başka bir il yok. Türkiye'nin en mutlu 2. iline de bu yakışır. Kadın Kültür Evlerimizi ilimizin tüm noktalarında ulaşılabilir hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor. El emeği göz nuru birbirinden güzel ve doğal ürünlerin talepleri şimdiden beklenilenin üzerinde. İnşallah el birliğiyle daha güzel işler yapacağız" dedi.

"Kadın Kültür Evlerine sahip çıkalım"

Ziyarette kadınlar, bin bir emekle üretilen birbirinden güzel ve kıymetli yöresel ürünlerden oyma ahşap ürünleri, cam işçiliği dekoratif ürünleri, el işi dokuma kilim ve çeyizlik ürünleri, doğal olarak ürettikleri bakliyatları sergileyerek, üretim aşamaları konusunda bilgiler verdiler. Emekle, sevgiyle üretilen ürünleri inceleyen Vali Çiçek ile protokol üyeleri kadınlardan daha çok üretmelerini ve Kadın Kültür Evleri'ne sahip çıkmalarını istedi. Vali Çiçek bu sırada kilim dokuyan kadınlara eşlik ederek hem kilim dokudu hem de dokuma aşamalarına ilişkin bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: 'Türkiye'de kadına bizim kadar önem veren başka bir il yok'
Vali Çiçek: 'Türkiye'de kadına bizim kadar önem veren başka bir il yok'
Vali Çiçek: 'Türkiye'de kadına bizim kadar önem veren başka bir il yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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