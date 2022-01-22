Vali Çiçek'ten karla mücadele açıklaması - Haberler
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Vali Çiçek'ten karla mücadele açıklaması

Vali Çiçek'ten karla mücadele açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentte karla mücadele çalışmalarının 24 saat aralıksız devam ettiğini söyledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentte karla mücadele çalışmalarının 24 saat aralıksız devam ettiğini söyledi.

Vali Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da karla mücadelenin aralıksız devam ettiğini kaydetti. Vali Çiçek açıklamasında, "Tüm ekiplerimiz, araç ve iş makinelerimiz sahadalar. İlimizin her noktasında karla mücadelemiz sürüyor. Bu mücadelede sürücülerimizin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen tedbirlere uyalım, kış lastiği, zincir olmadan yola çıkmayalım. 24 saat çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek'ten karla mücadele açıklaması

Vali Çiçek'ten karla mücadele açıklaması

Vali Çiçek'ten karla mücadele açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gökmen Çiçek, Karahisar, Medya, Yerel, Haber

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