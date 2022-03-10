Vali Çiçek'ten gençlere üretken olmaları konusunda tavsiye

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, geçlere üretken olmaları ve sürekli çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Vali Çiçek, Birlik Vakfı Afyonkarahisar Şubesi tarafından düzenlenen 'Birlik de Genç Kürsü' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle mesleki tecrübelerini paylaşan Vali Çiçek, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunurken, soruları da yanıtladı. Gençlere hayatları boyunca üretken olmaları konusunda öğüt veren Vali Çiçek, üretkenliğin başarıyı yakalamada en önemli rol olduğunu ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel