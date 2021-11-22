Vali Çiçek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Eğitim Toplantısının Açılışına Katıldı

TKMF EF Kadastro Haritalarının Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması çalışmalarının değerlendirildiği Eğitim Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı ve diğer ilgililerin katılımıyla Afyonkarahisar ev sahipliğinde başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 3 gün sürecek TKMF EF Kadastro Haritalarının Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması çalışmalarının değerlendirildiği Eğitim Toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı'nın toplantı içeriğine ilişkin bilgiler verdiği konuşmasının ardından Vali Gökmen Çiçek bir konuşma yaptı.

Tapu ve Kadastro Köklü Bir Gelmeği olan Kurum

Afyonkarahisar hakkında kısa bilgiler veren Vali Gökmen Çiçek, katılımcılardan 3 günlük sürede Afyonkarahisar'ı keşfetmelerini istedi. Vali Çiçek şöyle devam etti: "Afyonkarahisar, 740 bin nüfuslu, 17 ilçesi olan Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir il. Her 100 dolarlık ithalata karşılık 444 dolar ihracat yapan, 8 OSB'si bulunan, 32 bin termal yatak kapasitesi olan, büyüme eğiliminde muhteşem bir vilayet. Eğitimlerden kalan sürede Afyonkarahisar'ı keşfetmenizi, tarihi ve doğal güzelliklerini görmenizi isterim. Tapu ve Kadastro köklü bir geleneği olan, kendi içinde meslek adabı olan bir kurum. Tapu ve Kadastro aslında devlet olmanın en temel özelliği. Birçok sıkıntıda sizler hep iş yükü yüklenen taraf oldunuz. Ben meslek hayatım boyunca bu tür olaylara çok tanıklık ettim. Sizler vatandaşla aynı dili konuşabiliyor ve çözülemeyen birçok sorunları çözüme kavuşturabiliyorsunuz. Bu yönüyle de önemli bir göreviniz var. Sizin çalışma alanınıza saygı duyuyorum. Afyonkarahisar'da böyle bir toplantının yapılmasından da dolayı da son derece memnun oldum. 3 gün sürecek eğitimlerin sizler adına olumlu sonuçlar getirmesini diliyorum. "

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından çeşitli konularda eğitimlerin verileceği toplantı sunumlarla devam etti.

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