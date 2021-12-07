Vali Çiçek Şuhut'taki çalışmaları inceledi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri kapsamında Şuhut ilçesini ziyaret ederek, kamu yatırımlarını inceledi.

Vali Çiçek'e ziyaretinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün ve protokol üyeleri eşlik etti. Vali Çiçek, ilk ziyaretini Şuhut'ta yapımı tamamlanan ve ziyaretçi kabulüne başlayan Şuhut'lu Şehitler ve Gaziler Hatıra Merkezi'ne yaptı. Burada incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Şuhut Keşkek Evi, yapımı devam eden Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, yapımı devam eden çok amaçlı Güneytepe Köyü Cem Evi ve Gençlik Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çalışan personeller ile bir süre sohbet eden Vali Çiçek, çalışmalarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR