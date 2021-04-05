Vali Çiçek: "Pandemi döneminde emniyet ekiplerimiz sahada sürekli görev aldı"
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Vali Çiçek: "Pandemi döneminde emniyet ekiplerimiz sahada sürekli görev aldı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Çiçek: 'Pandemi döneminde emniyet ekiplerimiz sahada sürekli görev aldı'

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentte görev yapan polislerin pandemi sürecinde de gerek denetimler gerekse kısıtlama kurallarının takibi noktasında sürekli sahada olduklarını kaydederek, "Emniyet ekiplerimiz sürekli sahada görev aldılar ve her türlü takdirin üzerinde bir başarı...

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentte görev yapan polislerin pandemi sürecinde de gerek denetimler gerekse kısıtlama kurallarının takibi noktasında sürekli sahada olduklarını kaydederek, "Emniyet ekiplerimiz sürekli sahada görev aldılar ve her türlü takdirin üzerinde bir başarı örneği sergilediler" dedi.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kunt, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Burhan Akçay ve polis memurlarından oluşan heyet Vali Çiçek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Temiz öncülüğündeki heyet Vali Çiçek'e Polis Haftası'nda gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Vali Çiçek ise Emniyet teşkilatının vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını hatırlatarak, bu mesai mefhumunu pandemi döneminde de gösterdiklerini ifade etti. Vali Çiçek, "Emniyet ekiplerimiz gece gündüz, hafta sonu, bayram demeden her daim görevleri başında bizlerin huzur ve güven ortamında yaşam sürebilmemiz için görev yapıyorlar. Her bir mesai arkadaşıma ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Pandemi sürecinde de her zaman olduğu gibi gerek denetimler olsun gerekse kısıtlama kurallarının takibi noktasında emniyet ekiplerimiz sürekli sahada görev aldılar ve her türlü takdirin üzerinde bir başarı örneği sergilediler. Ben bir kez daha tüm teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Türk Polisi, milletinin kendisine duyduğu güvene layık olabilmek için kurulduğu ilk günden beri büyük bir fedakarlık ortaya koymaktadır. Bundan sonra da aynı özenle görevine devam edecektir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: 'Pandemi döneminde emniyet ekiplerimiz sahada sürekli görev aldı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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