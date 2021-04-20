Vali Çiçek: "Muhteşem eserlerimizi yeni müzemizde sergilemek için sabırsızlanıyoruz"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 2. müzesi olacak 'Yeni Müze Kompleksi' inşaatının kısa bir süre içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini ifade ederek, "Muhteşem güzellikteki eserlerimizi yeni müzemizde sergilemek için sabırsızlanıyoruz.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 2. müzesi olacak 'Yeni Müze Kompleksi' inşaatının kısa bir süre içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini ifade ederek, "Muhteşem güzellikteki eserlerimizi yeni müzemizde sergilemek için sabırsızlanıyoruz. Eser bakımından çok üst sıralarda yer alan ilimiz müzemizin tamamlanmasıyla çok sayıda misafir ağırlayacak" dedi.

Programları çerçevesinde ziyaretlerini sürdüren Vali Çiçek, projeleri, yatırımları ve çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler alıyor. Vali Çiçek, bu kapsamda Sinanpaşa ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. İlk olarak tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 2. Müzesi olacak Yeni Müze Kompleksi inşaatında imcelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, yetkilerden çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin bilgiler alarak, bir önceki ziyaretinde yapılan çalışmaların son durumunu da denetledi. İnşaat çalışmaları hızla süren Müze Kompleksinin kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

"Bittiğinde Türkiye'nin en büyük 2. müzesi olacak"

Vali Çiçek ziyareti sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müzenin açılışının sabırsızlıkla beklendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bittiğinde Türkiye'nin en büyük 2. müzesi olacak ve önemli bir eksikliğimizi giderecek olan müzemizin inşaatında incelemelerde bulunduk. Şehrimizin kültür hayatına katkı sağlayacak olan müzemizi çok kısa sürede tamamlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem güzellikteki eserlerimizi yeni müzemizde sergilemek için sabırsızlanıyoruz. Arkeolojik eserlerin çokluğu bakımından çok üst sıralarda yer alan İlimiz müzemizin tamamlanmasıyla beraber bu büyüleyici eserleri görmek için gelecek çok sayıda misafir ağırlayacak. Çok az kaldı."

Vali üretim atölyesinde çalışan kadınlarla erişte kesti

Ardından Sinanpaşa ilçesine geçen Vali Çiçek öncelikle spor yatırımlarını inceledi. Sonrasında Sinanpaşa Kadın Kültür Evi'ni de ziyaret eden Vali Çiçek, Kadın Kültür Evi'nde yer alan kütüphane, spor salonu ve şark odasında incelemelerde bulundu. Üretim atölyelerini de inceleyen Vali Çiçek, birbirinden lezzetli sebzeli erişte kesimi yapan kadınlara eşlik etti. Vali Çiçek, kadınlarla sohbetinde hem Kadın Kültür Evi ve üretim atölyeleri ile ilgili görüşlerini aldı hem de üretimden vazgeçmemelerini istedi. Kadınlara her zaman destek olmaya devam edeceğini belirten Vali Çiçek: "Afyonkarahisar'ı hep birlikte en iyi noktalara taşıyacağız, daha da güzelleştireceğiz" dedi.

Sinanpaşa ilçesi ziyaretinde karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden, hal ve hatırlarını soran Vali Çiçek, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı