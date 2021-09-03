Vali Çiçek, Motofest Alanında İncelemelerde Bulundu
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Vali Çiçek, Motofest Alanında İncelemelerde Bulundu

Vali Çiçek, Motofest Alanında İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Spor turizminin en büyük etkinliklerinden biri olan dünyanın en önemli motokrosçılarının yarışacağı MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON ile aynı anda yapılan Motofest etkinliği dün itibariyle başladı.

Spor turizminin en büyük etkinliklerinden biri olan dünyanın en önemli motokrosçılarının yarışacağı MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON ile aynı anda yapılan Motofest etkinliği dün itibariyle başladı.

1-8 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak Türkiye MotoFest'te 8 günde Türkiye'nin önemli sanatçılarının yer alacağı 15 büyük konser yapılacak. 2021 yılının en büyük etkinliği olacak Türkiye MotoFest'e ilk gün itibariyle yoğun ilgi gösterildi.

Vali Gökmen Çiçek'te Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile birlikte, dünyanın en iyi pisti ödüllü Afyonkarahisar Motorsporları Pisti ve Motofest alanında incelemelerde bulundu. Çeşitli aktivitelerin ve spor etkinliklerinin yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Vali Çiçek ve Başkan Zeybek, yetkililerden bilgiler aldı.

Bu Şehri En Güzel Noktalara Taşımak İçin Seferberlik Halindeyiz

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Çiçek: "Öncelikle ben belediye başkanımız Mehmet Zeybek'e sonsuz teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar'ı başka bir noktaya taşıdı. Birlik ve beraberlik içerisinde şehri kenetlenirdi ve bugün burada gençlerimiz, bizler, yöneticiler hep beraberiz. Ayrıca hem milletvekilleri hem şehrin yerel yöneticileri hem de şehrin Valisi olarak ben, bürokratlar hatta şuan Başsavcımız ve Ağır Ceza Komisyon Başkanımız da bizlere moral ve destek vermek için yanımızdalar. Biz kenetlenmiş durumdayız Afyonkarahisar olarak. Aramızda hiçbir ayrı gayrı olmadan bu şehri en güzel noktalara taşımak için seferberlik halindeyiz adeta. Konserler, festivaller, gençlerimizin eğlenceleri gözlerindeki o mutluluğu görmek bizi çok mutlu ediyor. Biz şehri bambaşka bir noktaya taşıyoruz. Binlerce insan Afyonkarahisar'da hem sporun tadını çıkarmak hem de gizemli şehir dediğimiz bu şehrin tarihi yerlerini gezmek için alandalar" dedi.

Tüm Türkiye'yi Afyon'a Davet Ediyorum

İki dünya şampiyonasını bir arada yapmaktan mutlu olduğunu ifade Vali Gökmen Çiçek: "İnşallah belediyemizin girişimleriyle özellikle bu yıl ilk defa Dünya Motokros Şampiyonası'na bir de Afyonkarahisar ayağını da ekleyerek iki Dünya Şampiyonası'nı bir arada yapacağız. Ben bundan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bu şehir bu yükün altından fazlasıyla kalkabilmekte ve güzellikler ortaya koymaktadır. Sadece kendisine katkı değer sağlamamakta ülkeye katkı değer sağlamaktadır. Uluslararası bir organizasyon dünya şampiyonası ve özellikle belediyemizin yaptığı çalışmalarla dünyanın en iyi pisti seçilmişti. Bunun üzerine biraz daha çıtayı yükseltti. Ben hem federasyonumuza hem belediyemize sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah bütün hemşehrilerimizi Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızı umutla bu spor organizasyonlarında bu ortamı yaşamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek ile Başkan Zeybek festival alanında açılan stantları da ziyaret ederek, stant görevlilerinden bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre

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