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Vali Çiçek, Kaymakam Sercan Sakarya'dan brifing aldı

Vali Çiçek, Kaymakam Sercan Sakarya'dan brifing aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Dazkırı Kaymakam Sercan Sakarya'dan ilçede yürütülen çalışmalar ve kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

SAKARYA (İHA) - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Dazkırı Kaymakam Sercan Sakarya'dan ilçede yürütülen çalışmalar ve kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Vali Çiçek, Dazkırı Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Vali Çiçek, Kaymakam Sakarya'dan ilçenin sağlık, eğitim, spor, asayiş ve devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı. Ardından muhtarlarla da bir araya gelen Vali Çiçek, talep ve istekleri dinledi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek, Kaymakam Sercan Sakarya'dan brifing aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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