Vali Çiçek karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine etti - Haberler
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Vali Çiçek karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine etti

Vali Çiçek karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da Vali Gökmen Çiçek, karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine etti.

Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da Vali Gökmen Çiçek, karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine etti.

Vali Çiçek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde, karla mücadele çalışmalarında görevli ilgilere video konferans yöntemiyle bağlandığı koordine etti. Vali Çiçek ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum, inşallah hiçbir olumsuzluğa mahal vermeden süreci atlatacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine etti

Vali Çiçek karla mücadele çalışmalarını bizzat koordine etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Gökmen Çiçek, Karahisar, Yerel, Haber

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