Vali Çiçek huzurevinde kalan anneler ile şehit annelerini unutmadı
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Vali Çiçek huzurevinde kalan anneler ile şehit annelerini unutmadı

Vali Çiçek huzurevinde kalan anneler ile şehit annelerini unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek, anneler için en anlamlı ve en özel günde gerçekleştirdikleri ziyaretler ile hem gönüllere girdiler hem de hayır duası aldılar.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek, anneler için en anlamlı ve en özel günde gerçekleştirdikleri ziyaretler ile hem gönüllere girdiler hem de hayır duası aldılar.

Sandıklı ilçesine giden Vali Çiçek ile eşi öncelikle huzurevini ziyaret etti. Ziyarette Vali Çiçek ile eşi huzurevinde kalan kadınların Anneler Günü'nü kutlayıp kendilerine çiçek vererek, huzurevi sakinleri ile sohbet etti.

Ardından şehit ailesi ziyareti gerçekleştiren Vali Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek, 2018 yılında Batman'da çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in kıymetli ailesini evlerinde ziyaret etti. Baba Salih Çetin ve Anne Cennet Çetin ile görüşen Vali Çiçek ellerinden geldiğince şehit ailelerinin yanında olmaya çalıştıklarını, bir istekleri, arzuları ve talepleri olduğunda her zaman şehit ailelerinin emrinde olduklarını belirttiler. Şehidin annesi Cennet Çetin'e çiçek takdim eden Vali Çiçek Anneler Günü'nü kutlayıp hayır duasını aldılar.

Vali Gökmen Çiçek'e ziyaretlerinde Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü'de eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek huzurevinde kalan anneler ile şehit annelerini unutmadı
Vali Çiçek huzurevinde kalan anneler ile şehit annelerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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