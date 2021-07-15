Vali Çiçek: "Hiçbir alçaklığa hiçbir hainliğe izin vermeyeceğiz"
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Vali Çiçek: "Hiçbir alçaklığa hiçbir hainliğe izin vermeyeceğiz"

Vali Çiçek: 'Hiçbir alçaklığa hiçbir hainliğe izin vermeyeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, 15 Temmuz'un Türk tarihi için dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Biz inşallah bugün olduğu gibi bundan sonra bu ülkede hiçbir alçaklığa hiçbir hainliğe izin vermeyeceğiz.

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, 15 Temmuz'un Türk tarihi için dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Biz inşallah bugün olduğu gibi bundan sonra bu ülkede hiçbir alçaklığa hiçbir hainliğe izin vermeyeceğiz. Ülkemizi işgal ettirmeyeceğiz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda bir program düzenlendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'nci yılı dolayısıyla Zafer Meydanı'nda düzenlen etkinliğe katılan vatandaşların üzeri polis tarafından arandıktan sonra alana alındı. Binlerce vatandaş elinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu. Gerçekleştirilen etkinlik aaygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafının okunan duanın ardından açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, 15 Temmuz'un Türk tarihi açısından dönüm noktası olduğunu söyledi.

"Afyonkarahisarlılara da minnet borçluyuz"

Vali Gökmen Çiçek, Türk milletinin hiçbir alçaklığı ve hainliğe izin vermeyeceğini ifade ederek, şunlar söyledi:

"Afyonkarahisar kurtuluşun şehridir. Kurtuluş Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da Afyonkarahisarlılar hep cephelerdeydi. 15 Temmuz 2016 yılında da görüntülere baktık. Geçen sene de gördük Afyonkarahisarlılar meydanlardaydı. Herkes sokaklardaydı. Afyonkarahisarlılara da minnet borçluyuz. Biz inşallah bugün olduğu gibi bundan sonra bu ülkede hiçbir alçaklığa hiçbir hainliğe izin vermeyeceğiz. Ülkemizi işgal ettirmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından devam eden program geç saatlerde kadar sürdü. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: 'Hiçbir alçaklığa hiçbir hainliğe izin vermeyeceğiz'
Vali Çiçek: 'Hiçbir alçaklığa hiçbir hainliğe izin vermeyeceğiz'
Vali Çiçek: 'Hiçbir alçaklığa hiçbir hainliğe izin vermeyeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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